Ключова новина за Гришо! Новото препятствие

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне новия сезон срещу квалификант на турнира от сериите ATP 250 Бризбейн, който се провежда на твърда настилка в Австралия. Това ще бъде първи официален мач за Димитров през сезона, като двубоят е насрочен за понеделник или вторник, след като квалификациите приключат в събота и неделя.

Ако преодолее първото препятствие, 34-годишният хасковлия може да се изправи срещу номер 5 в основната схема Денис Шаповалов, който също започва участието си срещу съперник от квалификациите. Димитров има отлични спомени от Бризбейн, където е двукратен шампион - през 2017 и 2024 година, а през миналия сезон стигна до полуфиналите.

Българинът пропусна почти половината от последния сезон заради контузия на гръдния мускул, получена по време на Уимбълдън през юли. Той се завърна с победа в края на октомври на турнира Мастърс в Париж, но впоследствие се отказа преди втория си мач заради болки в рамото и сложи край на кампанията си.

Продължителното отсъствие се отрази и на класирането му, като Димитров започва новия сезон от 44-о място в световната ранглиста с амбицията постепенно да се върне сред водещите имена в световния тенис.

