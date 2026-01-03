Славия взима луди пари от ЦСКА за топ трансфера

От ЦСКА ще платят около 1 милион евро на Славия за Исак Соле. Както е известно, още преди Нова година се разбра, че двата столични клуба са уточнили детайлите по трансфера, но остава по-трудната част - самият Соле, заедно със своите мениджъри, да се разбере по с ръководството на "червените" по всички детайли по своя договор.

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви следното по темата пред "Мач Телеграф":

"Ние се разбрахме с ЦСКА. В момента мениджърите му преговарят с тях. Утре (б.р. - днес имат важна среща). Ще видим какво ще стане, всичко би трябвало да е ясно в следващите дни".

Наскоро Соле поднови своя договор с "белите". По принцип той изтичаше през идното лято, но бе удължен до юни 2027 г. Заради това и ЦСКА ще трябва да плати около 1 000 000 евро за неговите права. Така разпродажбата в Славия продължава, след като преди дни "белите" изтъргуваха своя юноша Мартин Георгиев на гръцкия гранд АЕК Атина за 2 млн. евро.

ЦСКА от своя страна вече привлече двама нови - колумбийското крило Алехандро Пиедраита, както и беларуския халф Макс Ебонг. Ако "червените" вземат и Соле, то те ще имат 4 силни чуждестранни полузащитници - Джеймс Ето'о, Бруно Жордао, Ебонг и Соле. А не трябва да забравяме и младежкия национал Петко Панайотов, както и норвежеца Улаус Скаршем.

Славия привлече Исак Соле през февруари 2024 г. от втородивизионния румънски Прогресул Плоещ. Неговият талант впечатли треньора на Гьозтепе Станимир Стоилов, който го взе под наем в Измир и бързо националът на ЦАР стана титуляр в турския елит. Последва обаче тежка контузия, заради която Гьозтепе отказа да откупи правата му.

Така той се върна в Славия, възстанови се от травмата си и за кратко време показа колко класен играч е всъщност, като игра много силно в най-важните мачове - срещу Левски и Лудогорец, като и в двете срещи отбеляза голове. Това накара шефовете на ЦСКА да се активизират и започнат преговори за Соле.

Най-вероятно, ако всичко е наред, в понеделник националът на ЦАР ще премине премине медицински прегледи и ще подпише своя договор с "червените", след което ще отпътува за лагера на отбора в Турция.

