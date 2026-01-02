Симеон Дянков каза присъдата за България с еврото

Влизането на България в еврозоната ще донесе сериозни икономически ползи, като една от най-осезаемите ще бъде драстичното намаляване на банковите такси. Това пише бившият финансов министър Симеон Дянков във фейсбук профила си.

По думите му само през 2025 г. разходите за банкови такси, свързани с обмяната на валута за бизнеса и гражданите, са възлизали на около 650 милиона евро. С приемането на еврото тези разходи ще отпаднат, което ще облекчи както фирмите, така и домакинствата.

Дянков посочва, че това е само първият от поне пет важни плюса за българската икономика. Намаляването на разходите за валутен обмен ще улесни и туристите от страните в еврозоната, които вече няма да плащат допълнителни такси при посещенията си в България.

Ето какво гласи целия пост:

"Влизането в еврозоната носи поне пет плюса за българската икономика. Първият е падането на банковите такси за бизнеса и гражданите при обмяната на валута. Тези банкови такси бяха около 650 милиона евро през 2025 г. Падането на разходи за обмен на валута също ще улесни туристите от страните на еврозоната."

