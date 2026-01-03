Спортинг започна 2026 г. с грешка в битката за титлата

Отборът на Спортинг Лисабон започна с грешна стъпка 2026 година в опита си да защити титлата в Лига Португал, след като завърши 1:1 срещу Жил Висенте. След равенството „лъвовете“ останаха на четири точки от лидера Порто, който тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга, докато Жил Висенте продължи серията си от необясними резултати с пето поредно равенство в шампионата.

Двубоят се развиваше по план за шампионите до края на първото полувреме, когато в 45-ата минута Луис Суарес даде аванс на Спортинг и изглеждаше, че гостите контролират събитията. След почивката обаче развоят се обърна рязко, след като Гонсало Инасио получи директен червен картон и остави тима си с човек по-малко. Въпреки опитите да удържат преднината, в 87-ата минута „лъвовете“ капитулираха, а Карлос Едуардо изравни и оформи крайното 1:1.

В другия мач от кръга Витория Гимараеш постигна победа с 2:1 над Насионал. Головете за домакините реализираха Ноа Савиоло в 70-ата минута и Родриго Абаскал в 87-ата, докато за гостите почетното попадение бе дело на Чинеб Лабиди в добавеното време.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com