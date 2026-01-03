Епичен мач! Вавринка скри шапката на младите

Преди две седмици Стан Вавринка обяви, че 2026-а ще е последната му година в професионалния тенис. Един от легендарните играчи на новото време, печелил и турнири в Шлема, при това в ерата на Федерер, Надал и Джокович, ще се откаже в края на този сезон. Вавринка вече е на 40 години (през март ще навърши 41), но тази сутрин доказа, че най-важното му качество продължава да е в сила - непримиримият характер, пише corner.dir.bg.

Вавринка победи французина Артур Риндеркнеш с 5:7, 7:6, 7:6 в епичен мач в Пърт, който продължи 3 часа и 18 минути. Двубоят бе втори в срещата на Швейцария и Франция в супертурнира United Cup, а успехът на Железния Стан донесе победата на неговата родина с 2-0.

В началото на двубоя на Вавринка температурата в Пърт бе 29 градуса, а в края - около 33. Как издържа 40-годишният ветеран на корта тези над 3 часа, как стигна до победата...

Това е цялата кариера на Стан, събрана обзорно в един двубой. Непримирим, несломим.

Швейцарската легенда може и да е №157 в света, но продължава да се бори смело с играчи, далеч пред него в ранглистата, а и доста по-млади. Риндеркнеш е №29 в класацията на ATP и е на 30 г.

С победата Швейцария тръгва отлично в група С на United Cup, а в неделя сутринта Вавринка отново ще е на корта.Чака го сблъсък със световния №22 Флавио Коболи, тъй като третият тим в групата е Италия. Колко сили ще са останали на ветерана... Кой знае?

Но е сигурно, че той няма да се даде лесно дори на 23-годишен съперник, който не е играл мач още в Пърт и е свеж за първия си двубой.

Също тази сутрин Китай победи изненадващо Белгия с 2-1 в Сидни, след като спечели драматичен мач на двойки с шампионски тайбрек.

В тази група В е и съставът на Канада, който още не е стартирал участие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com