Епичен мач! Вавринка скри шапката на младите
Победи французина Артур Риндеркнеш
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Победи французина Артур Риндеркнеш
Стан Вавринка продължава към четвъртфиналите
Стан Вавринка отново идва у нас
Григор Димитров продължи успешното си представяне в Синсинати с побой над Стан Вавринка. Нашият за нула време си осигури победа 6:4 и 6:4, а швейцарец...
Мелбърн. Новак Джокович надделя над миналогодишния шампион Стан Вавринка в третия пореден сблъсък между двамата на Аустрелиън Оупън. Сърбинът се налож...
Куинс. Започна двубоят между Григор Димитров и Стан Вавринка в спор за място на финала на АТР 250 турнира в Куинс. Ракета №1 на България се класира на...