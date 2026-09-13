Всичко за Стан Вавринка

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Джокович детронира Вавринка

Джокович детронира Вавринка

Мелбърн. Новак Джокович надделя над миналогодишния шампион Стан Вавринка в третия пореден сблъсък между двамата на Аустрелиън Оупън. Сърбинът се налож...

30 януари | 14:23
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