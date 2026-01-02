Пече се неочакван трансфер със Салах

Ръководството на един от най-популярните клубове в Италия Рома проучва възможността да привлече египетския нападател Мохамед Салах под наем от Ливърпул, съобщава Tutto Mercato.

Според източник, Рома е силно заинтересована от подписването на договор с 33-годишния Салах, докато Ливърпул в момента е готов да го даде под наем само до края на текущия сезон. Тази опция е приемлива за Рома, но високата заплата на Салах - приблизително 24 милиона евро годишно, без данъци - може да бъде потенциална пречка за финализирането на сделката.

Този сезон Салах е записал 20 участия за Ливърпул във всички състезания, отбелязвайки пет гола и давайки четири асистенции. През декември 2025 г. Салах не беше включен в стартовия състав на мърсисайдци нито веднъж и заяви в интервюта, че е недоволен от положението си в клуба.

През 2017 година звездата премина на "Анфийлд" именно от "вълците".

