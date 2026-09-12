Фурор в Турция! Ново начало за Салах
Нападателят ще подпише договор с Трабзонспор за две години плюс една допълнително
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Нападателят ще подпише договор с Трабзонспор за две години плюс една допълнително
Египетската звезда дала съгласие, но посредникът поискал баснословни пари, щом новината изтекла
Звездата на Ливърпул вкара, асистира и поведе „фараоните“ към първата им победа на световни финали след тежко начало срещу Нова Зеландия
Египтянинът вече се сбогува с феновете на "Анфийлд" миналата седмица след бляскав деветгодишен престой при мърсисайдци
"Червените" се намират на четвърто място в класирането в шампионата на Англия
Египетската звезда напуска Ливърпул след края на сезона като свободен агент
Крилото на Ливърпул скоро ще вземе решение за следващата си дестинация
Клбът е сред най-вероятните възможности
Осем са потенциалните наследници на египптянина
Египетската звезда определено има още какво да даде
Трансферът ще бъде на стойност 200 милиона евро
Футболистът разкри по-рано бъдещето си
Той е с тима от лятото на 2017 година
Говори бившия играч на клуба Гари Макалистър
От известно време ръководителите на саудитската лига се опитват да привлекат звездата на Ливърпул
Бъдещето му на "Анфийлд" остава неясно
През 2017 година звездата премина на "Анфийлд" от "вълците"
Ливърпул завърши бурна седмица, като удължи серията си без загуба до пет мача с трета победа и две поредни чисти мрежи
Двамата ще проведат разговор днес