Изненада. Кой ще прибере Мохамед Салах

Ливърпул официално потвърди, че Мохамед Салах ще напусне клуба в края на сезон 2025/26, слагайки край на една от най-успешните епохи в историята на „червените“.

33-годишният нападател ще си тръгне като свободен агент, което отваря множество възможности за следващата стъпка в кариерата му, включително евентуално завръщане в Серия А.

Сред най-вероятните дестинации се споменава Рома – клубът, в който Салах се утвърди на европейската сцена преди трансфера си в Ливърпул за около 42 милиона евро.

По време на престоя си на „Анфийлд“ египтянинът остави трайна следа, записвайки 435 мача, 255 гола и 122 асистенции във всички турнири.

С Ливърпул той спечели редица трофеи, включително Шампионската лига и две титли във Висшата лига, утвърждавайки се като един от най-великите играчи в историята на клуба.

Новината бележи края на една ера, а феновете ще следят с интерес къде ще продължи кариерата си една от най-големите звезди на съвременния футбол.

