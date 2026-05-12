Феновете на ЦСКА полудяха! Изкупиха всичко

Феновете на ЦСКА продължават да чупят рекорди по интерес към финала за Sesame Купа България.

Само ден след като билетите за сектор „Г“ бяха разграбени за 90 минути, „червената“ вълна отново помете касите.

Днес БПФЛ пусна в продажба пропуски за сектор „В“, както и нови количества за сектор „Г“. И този път запалянковците реагираха светкавично – местата в сектор „В“ изчезнаха за едва 30 минути.

Така привържениците на ЦСКА вече държат близо 22 000 билета за големия финал, превръщайки събитието в истински празник за „червената“ общност.

Ако скромният Локомотив Пловдив не успее да запълни своята квота, напълно възможно е част от местата да бъдат пренасочени към феновете на ЦСКА през следващите дни.

