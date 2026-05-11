Разкриха състоянието на Малена. Има ли шанс за спорт

Медалистът за България от Олимпийски игри - Тервел Замфиров, подкрепи кауза за подпомагане на онкоболни студенти.

Над 1000 души ще се включат във второто издание на благотворителния маратон Студентите бягат с УАСГ, който стартира на 16 май от 9:00 часа.

"Вярвам, че спортът обединява и какво е по-хубаво от една такава страхотна кауза да помогнем на онкоболните студенти", сподели Замфиров пред "Нова". Той допълни, че в момента съчетава подготовката за изпитна сесия с тренировки по джудо, тенис и мотори.

Шампионът завърши с доза оптимизъм относно възстановяването на своята сестра след контузия, като изрази увереност, че скоро двамата отново ще се състезават заедно. "Възстановява се бързо и аз вярвам и съм убеден, че ще можем отново да се състезаваме рамо до рамо", заключи Замфиров.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com