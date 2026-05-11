Калина Стоянова с впечатляващ пробив за България в пара плуването

Силно представяне и нов голям успех за българското пара плуване постигна Калина Стоянова по време на Световните серии по пара плуване, проведени в Берлин от 6 до 10 май 2026 г. В конкуренция със състезатели от цял свят тя покри два норматива за Европейското първенство по пара плуване за жени, което ще се проведе през септември в Коджаели, Турция.

Калина успя да изпълни нормативите в дисциплините 400 метра свободен стил и 100 метра бътерфлай, като показа отлична подготовка, концентрация и силен състезателен дух. По време на международния форум тя участва още в дисциплините 100 и 400 метра свободен стил, 100 метра бруст и 200 метра съчетано плуване.

Подготовката на младата състезателка се провежда в Стара Загора, където тя тренира в клуб „Берое“ под ръководството на треньора Диана Петрова. Калина е състезател на спортен клуб „Джавелин“, който през последните години се утвърждава като един от водещите клубове в развитието на пара плуването в България.

От треньорския екип определиха представянето ѝ като резултат от много труд, дисциплина и постоянство. Главният треньор Г. Петров, заедно с треньорите Диана Петрова, Петя Уелън, М. Добрева и С. Александрова, изразиха своята гордост от постигнатото и благодариха на Калина за силата и характера, които е показала на международната сцена.

Участието на Калина Стоянова в Световните серии е финансирано с подкрепата на Министерството на младежта и спорта по договор № 36-00-90/5.03.2026 г. между ММС и Българската параолимпийска федерация.

С успеха си Калина Стоянова не само донесе повод за гордост на Стара Загора и България, но и даде силен пример за това, че талантът, постоянството и волята могат да преодоляват всяко предизвикателство.

