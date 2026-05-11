Любо Пенев проговори и разкри голямата истина

Легендата Любослав Пенев се обърна към футболната общественост и феновете с емоционален призив по повод предстоящия "Мач на надеждата".
Ето какво написа той на официалната си страница във Фейсбук:
"Животът понякога ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов.
На 6 юни от 17:00 ч., на стадион "Лазур" в Бургас ще се проведе "Мач на надеждата", организиран от Фондация Стилиян Петров - кауза, която дава сила и надежда на хората, изправени пред онкологични заболявания.
Благодаря от сърце за тази подкрепа на Стилиян и за всичко, което се прави не само за мен, а и за всички, които преминават през този труден път.
Обръщам се лично към всички футболисти - активни и ветерани:
Бъдете на терена. Нека заедно покажем, че футболът има сърце.
Футболът винаги е събирал хората - и на терена, и по трибуните. Днес имаме шанс да го превърнем в нещо повече - в подкрепа и надежда.
Към всички вас - бъдете част от "Мач на надеждата". Дайте надежда с присъствие, с подкрепа, със споделяне", сподели Любо Пенев.
