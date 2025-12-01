Истината за състоянието на Любо Пенев

Подробности за здравословното състояние на футболната легенда Любослав Пенев публикува БЛИЦ след изрично разрешение на семейството му.

Любо е диагностициран с злокачествено образувание на един от бъбреците му. Той е настанен в една от най-добрите европейски клиники за онкологични заболявания в областта на нефрологията, намираща се в много известен град от бившата ГДР (Германска демократична република).

За съжаление стадият на тумора не е нисък, а и поради специфичното му разположение е невъзможно да бъде извършена трансплантация.

Поради тази причина онколозите вече са стартирали друга методика на лечение, което ще струва 15 000 евро на месец. Засега никой от тях не се осмелява да прави каквито и да е било прогнози.

В последния месец Любо Пенев е отслабнал с над 20 килограма. До последно обаче той не е искал да притеснява и да натоварва психически никого – включително двете си момчета и чичо си Димитър Пенев. Поради тази причина много малко хора знаят подробности как и кога е било открито заболяването.

Плътно до 59-годишния Любо в германската клиника е неговата втора съпруга Кристина.

Днес или утре там се очаква да пристигне Стилиян Петров, който е изявил желание да помогне финансово на Любослав Пенев.

Феновете на ЦСКА подготвят заради Любо невиждана досега подкрепа, която ще окажат по време на домакинския мач с Локомотив Пловдив в сряда. Двубоят от междинния кръг на ефбет Лига стартира в 18 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Източник: БЛИЦ

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com