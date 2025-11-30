Големият талант на България в автомобилния спорт Никола Цолов записа страхотен първи уикенд във Формула 2.



18-годишният пилот, който от следващата година ще се състезава във Ф2, зае мястото на Пепе Марти в тима на "Кампос Рейсинг" за последните два състезателни уикенда през отминаващия сезон.



През настоящия уикенд в Катар Цолов записа 10-о място в спринта, а днес, в основното състезание, се нареди 7-и, с което спечели първи точки в актива си - 6.



С тях "Българския лъв" влезе директно на 18-а позиция във временното класиране след 13 от общо 14 състезателни уикенда.



Така Цолов изпревари по точки пилоти като Амари Кордеел, Сами Мегютониф, Джон Бенет, Макс Естерсон, Сиан Шийлдс, които караха цял сезон във Формула 2. Българинът дори е пред състезатели, включили се в последните няколко надпревари като самия него. Това са Мартиниус Стеншорн, Лоурънс ван Хьопен и Джеймс Уортън.



Победител и предсрочен шампион във Формула 2 стана Леонардо Форнароли. Италианецът, който спечели преди това и Формула 3, има в актива си 211 точки и няма как да бъде изместен от втория и третия Джак Крауфорд и Ричард Вершоор, които са с по 170 пункта.



Последният състезателен уикенд е следващата седмица в Абу Даби, където е и краят на сезона във Формула 1. Там Цолов може още да подобри класирането си като точки, въпреки че и на пистата "Яс Марина" ще бъде дебют за него, както беше този уикенд на "Лусаил".

