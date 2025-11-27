Лудогорец надви Селта в Лига Европа

Лудогорец спечели с 3:2 срещу Селта в интригуващ мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Петър Станич се превърна в герой за "орлите", реализирайки хеттрик. Два от головете на сръбския техничар бяха от дузпи. Победата е историческа за Лудогорец, който никога досега не беше надделявал срещу испански отбор, губейки предишните 10 срещи.

В 11-ата минута на двубоя в Разград 24-годишният Станич откри резултата срещу бившия отбор на Христо Стоичков и Любослав Пенев с точно изпълнена дузпа. Наказателният удар беше отсъден за нарушение срещу Кайо Видал. В началото на второто полувреме Петър Станич покачи на 2:0. В 62-ата отново сърбинът вкара от дузпа - 3:0, а в 70-ата Пабло Дуран намали изоставането на Селта. В шестата минута на добавеното време Жонес Ел-Абделауи оформи крайното 3:2.

Така новият треньор Пер-Матиас Хьогмо дебютира с успех начело на "орлите" и в Европа. 65-годишният норвежец изведе Лудогорец до победата с 2:0 срещу Септември в първия си мач в efbet Лига.



Успехът е втори за българския шампион в основната фаза на Лига Европа след този с 2:1 над Малмьо като гост в Швеция. Лудогорец събра 6 точки и се изкачи на 23-ото място във временното класиране, съхранявайки шансове за продължаване в елиминациите. Припомняме, че първите осем в крайното класиране на основната фаза се класират директно на 1/8-финалите. Завършилите на позициите от девета до 24-та играят 1/16-финални плейофи.



Селта, който беше с 3 победи преди гостуването в Разград, претърпя втора загуба в основната фаза на Лига Европа и се свлече на шестото място с 9 точки.

За мача тази вечер Хьогмо изненада с титулярния състав. Българският национал Иван Йорданов намери място сред избраниците на норвежеца и започна от първата минута. В сравнение със срещата в "Надежда" Хьогмо направи четири промени. Срещу Селта започнаха Йорданов, Оливие Вердон, Дерой Дуарте и Агибу Камара.

В предни позиции липсваше типичен нападател и Хьогмо заложи на петима типични полузащитници - Дуарте, Камара, Йорданов, Педро Нареси и Петър Станич, допълнени от крилото Кайо Видал.

