Виляреал не сбърка срещу Селта - победа и спокойствие в челото
„Жълтата подводница“ увеличи аванса си пред Атлетико и гарантира участие в Европа
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„Жълтата подводница“ увеличи аванса си пред Атлетико и гарантира участие в Европа
Победата е историческа за Лудогорец, който никога досега не беше надделявал срещу испански отбор
Националът може да подпише до дни, пишат в Испания
Луис Суарес вкара 2 за каталунците
Пионе Систо от Селта отнесе санкцията
Кралският клуб вече само с точка преднина пред Барселона
Дембеле с контузия, май пропуска реванша с Ливърпул
Мениджърът на "Ман Юн" Жозе Моуриньо бе удосан въпреки успеха с 1:0 над "Селта" в първия полуфинал от Лига Европа. "Доволен съм от играта, но не и от...
"Севиля" се класира за финала в турнира за Купата на Краля в Испания, където ще се изправи срещу "Барселона". Снощи "Севиля" направи 2:2 в реванша ср...
Европейският клубен шампион "Барселона" допусна разгромно поражение с 1:4 при гостуването си на "Селта" в мач от петия кръг на Примера дивисион. Ката...
Така Атлетико Мадрид вече е едноличен лидер на върха в Примера дивисион.