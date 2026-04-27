Виляреал не сбърка срещу Селта - победа и спокойствие в челото

Виляреал победи Селта Виго с 2:1 в късния неделен мач от 32-я кръг на Ла Лига и затвърди позициите си в челото. Успехът осигури на отбора място в Шампионската лига за следващия сезон шест кръга преди края. „Жълтата подводница“ увеличи преднината си пред Атлетико Мадрид и запази стабилност в битката за Топ 3. Селта остава в средата на класирането, където дели позиции с преки конкуренти.

Домакините решиха до голяма степен изхода на срещата още през първото полувреме. Жерард Морено откри от дузпа, а малко по-късно Никола Пепе удвои аванса и даде спокойствие на Виляреал.

Отборът наложи контрол върху темпото и не позволи на съперника да създаде сериозни положения до почивката.

Селта върна интригата през втората част, след като Борха Иглесиас реализира дузпа в 73-ата минута. Гостите опитаха натиск в края, но не успяха да стигнат до второ попадение.

Виляреал запази преднината си и затвори мача без излишни рискове.

След успеха Виляреал е трети с 65 точки и има аванс от пет точки пред Атлетико Мадрид. Тимът вече е сигурен участник в Шампионската лига и продължава да преследва силен финал на сезона.

Селта Виго остава със 44 точки и дели позицията си с Хетафе в средата на таблицата.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 32-рия кръг в Ла Лига:

Райо Валекано-Реал Сосиедад - 3:3

Овиедо-Елче - 1:2

Осасуна-Севиля - 2:1

Виляреал-Селта Виго - 2:1

Днес:

Еспаньол-Леванте

От събота:

Хетафе-Барселона - 0:2

Алавес-Майорка - 2:1

Валенсия-Жирона - 2:1

Атлетико Мадрид-Атлетик Билбао - 3:2

От петък:

Бетис-Реал Мадрид - 1:1

Начело в подреждането в Ла Лига е Барселона с 85 точки, пред Реал Мадрид със 74, Виляреал с 65, Атлетико Мадрид с 60 и Бетис с 50. Следват Хетафе и Селта Виго с по 44 и други.

