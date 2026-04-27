Виляреал не сбърка срещу Селта - победа и спокойствие в челото

Виляреал победи Селта Виго с 2:1 в късния неделен мач от 32-я кръг на Ла Лига и затвърди позициите си в челото. Успехът осигури на отбора място в Шампионската лига за следващия сезон шест кръга преди края. „Жълтата подводница“ увеличи преднината си пред Атлетико Мадрид и запази стабилност в битката за Топ 3. Селта остава в средата на класирането, където дели позиции с преки конкуренти.
Домакините решиха до голяма степен изхода на срещата още през първото полувреме. Жерард Морено откри от дузпа, а малко по-късно Никола Пепе удвои аванса и даде спокойствие на Виляреал.
Отборът наложи контрол върху темпото и не позволи на съперника да създаде сериозни положения до почивката.
Селта върна интригата през втората част, след като Борха Иглесиас реализира дузпа в 73-ата минута. Гостите опитаха натиск в края, но не успяха да стигнат до второ попадение.
Виляреал запази преднината си и затвори мача без излишни рискове.
След успеха Виляреал е трети с 65 точки и има аванс от пет точки пред Атлетико Мадрид. Тимът вече е сигурен участник в Шампионската лига и продължава да преследва силен финал на сезона.
Селта Виго остава със 44 точки и дели позицията си с Хетафе в средата на таблицата.
Първенство на Испания по футбол, срещи от 32-рия кръг в Ла Лига:
Райо Валекано-Реал Сосиедад - 3:3
Овиедо-Елче - 1:2
Осасуна-Севиля - 2:1
Виляреал-Селта Виго - 2:1
Днес:
Еспаньол-Леванте
От събота:
Хетафе-Барселона - 0:2
Алавес-Майорка - 2:1
Валенсия-Жирона - 2:1
Атлетико Мадрид-Атлетик Билбао - 3:2
От петък:
Бетис-Реал Мадрид - 1:1
Начело в подреждането в Ла Лига е Барселона с 85 точки, пред Реал Мадрид със 74, Виляреал с 65, Атлетико Мадрид с 60 и Бетис с 50. Следват Хетафе и Селта Виго с по 44 и други.
