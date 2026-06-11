Мексиканската вълна може изобщо да не е мексиканска

Не мога да повярвам на очите си. Седемнадесет минути след началото на първия мач на Световното първенство, а феновете вече се опитват да предизвикат мексиканска вълна!

Знаете ли, че дори не е възникнала в Мексико? Повечето доказателства сочат, че е започнала в САЩ, но е придобило популярност на Световното първенство през 1986 г. в Мексико, откъдето идва и името, възклива кореспондентът на BBC Елизабет Конуей.

Именно тогава милиони телевизионни зрители по света за първи път виждат зрелищната вълна по трибуните и започват да я наричат „Mexican Wave“.

Според най-разпространената версия вълната се появява на спортни събития в САЩ в края на 70-те и началото на 80-те години. За неин създател често е посочван спортният аниматор Krazy George Henderson, който я организира на мачове по хокей и бейзбол още през 1979–1981 г.

Световното първенство в Мексико през 1986 г. обаче я превръща в глобален феномен. Телевизионните камери многократно показват как десетки хиляди фенове по стадионите създават огромна „жива вълна“, която обикаля трибуните. Оттогава в Европа, Австралия и много други страни остава названието „мексиканска вълна“, докато в САЩ тя продължава да се нарича просто „The Wave“ („Вълната“) .

Любопитен факт е, че и до днес има спорове дали идеята не е възникнала независимо в Мексико още през 70-те години на футболни мачове. Няма категорично доказателство за това, затова официално произходът се смята за спорен.

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