Тръмп се произнесе за Инфантино. Ще го спаси ли
Американският президент определи Инфантино като „фантастичен“
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Американският президент определи Инфантино като „фантастичен“
Обмисля окончателната си раздяла с футбола
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Отиде си Уве Зеелер
Нашият спорт бе засегнат много сериозно от пандемията, категорични са от ФИФА
Президентът на ФИФА е категоричен, че любимата на милиони хора игра ще е много по-различна след края на пандемията
От ФИФА и ЕСА звъняли на Павел Колев за съвет
Барса трябва да върне Шави, твърди още Стоичков
Трагедията в Париж обедини французите. Дори ултрасите на "Марсилия" превъзмогнаха футболната омраза към "Пари Сен Жермен" и изразиха солидарността си...