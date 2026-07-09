Край на една ера? Неймар слага точката

Неймар обмисля оттегляне от футболния терен, гръмнаха бразилските медии. 34-годишният ас и Бразилия претърпяха огромно разочарование на Мондиал 2026, след като отбора му отпадна от Норвегия още на осминафиналите.

Заради проблеми с контузия нападателят записа по-малко от 45 минути игра на световното първенство. След поражението той със сълзи в очите обяви, че прекратява незабавно кариерата си в националния отбор.

Сега информациите от Бразилия сочат, че раздялата му с футбола може да бъде още по-драматична. Според местните медии Неймар сериозно обмисля да сложи край и на клубната си кариера, въпреки че има договор със Сантос до края на 2026 година. Той обаче може да бъде прекратен предсрочно. Засега официално решение няма.

От момчето на Сантос до световната суперзвезда

Неймар да Силва Сантос Жуниор е роден на 5 февруари 1992 година. Светът научава името му още като тийнейджър в Сантос - клубът, в който някога започва и легендарният Пеле.

Още преди да навърши 21 години той печели Копа Либертадорес и е определян за най-големия бразилски талант след поколението на Роналдиньо.

През 2013 година Барселона печели битката за подписа му. На "Камп Ноу" Неймар, Лионел Меси и Луис Суарес оформят легендарното трио MSN, което завоюва Шампионската лига, титлата на Испания, Купата на краля и редица други отличия.

Най-скъпият футболист в историята

През 2017 година Неймар промени завинаги футболната икономика.

Пари Сен Жермен плати рекордните 222 милиона евро, за да активира освобождаващата му клауза. И до днес това остава най-скъпият трансфер в историята на футбола.

След това бразилецът подписа един от най-скъпите договори в света с Ал Хилал в Саудитска Арабия, но тежка контузия почти унищожи престоя му там. През 2025 година той се завърна в родния Сантос с надеждата да възроди кариерата си и да се подготви за световното първенство.

Бляскава кариера

Неймар оставя след себе си впечатляваща визитка.

Той печели Шампионската лига с Барселона, множество титли в Испания и Франция, Копа Либертадорес със Сантос, олимпийското злато с Бразилия през 2016 година и Купата на конфедерациите през 2013 година.

Освен това се превърна в най-резултатния футболист в историята на националния отбор на Бразилия, изпреварвайки легендарния Пеле по отбелязани голове.

Големите провали

Въпреки безспорния талант, кариерата му остана белязана и от разочарования. Най-болезненият удар беше световното първенство през 2014 година, когато тежка контузия го извади от турнира точно преди историческата загуба на Бразилия с 1:7 от Германия.

След това травмите започнаха да се превръщат в постоянен спътник. В Пари Сен Жермен той пропускаше решаващи мачове в Шампионската лига, а престоят му в Ал Хилал практически беше провален от тежка травма на коляното.

И най-голямата му мечта така и не се сбъдна – световната титла с Бразилия.

Между гения и пропуснатия шанс

Мнозина футболни анализатори смятат, че като талант Неймар беше един от малкото играчи, способни да се наредят до Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

Но непрекъснатите контузии, огромният медиен натиск и някои спорни решения в кариерата му попречиха да реализира напълно потенциала си.

Дори така Неймар остава най-скъпият футболист в историята, един от най-успешните бразилски играчи на XXI век и един от най-зрелищните дрибльори, които светът е виждал. Ако действително реши да се откаже, футболът ще се раздели с една от последните големи звезди на своето поколение.

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