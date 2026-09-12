Край на една ера? Неймар слага точката
Обмисля окончателната си раздяла с футбола
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Обмисля окончателната си раздяла с футбола
Звездите не вкараха, шампионът стигна само до 1:1 с Ню Ингланд
ругваецът стана шампион на Испания с Барселона и Атлетико Мадрид
Отборът ще носи името Депортиво ЛСМ
Следващият съперник на Интер Маями ще бъде Кавалиър от Ямайка
Легендата на Уругвай отправи сериозни нападки към Марсело Биелса
Латинамериканецът позира с екипа на "дюшекчиите".
Бразилецът вече е в Испания, трансферът почти е факт
Барса на финал за Купата на Краля след 3:0 над Реал
Звездата на "Барселона" Луис Суарес се завлече в пореден скандал. Уругваецът бе обвинен от бившия си агент Даниел Фонсека, че е измамник и неук. Бивши...
Националният тим на Бразилия направи равен с Уругвай в мач от квалификациите за Мондиал 2018, който ще се проведе в Русия. БГНЕС. Двубоят, който се и...
Луис Суарес разкри каква е била основната причина да напусне Ливърпул и да се присъедини към Барселона. В интервю за Daily Mail уругвайският национал...
"Барселона" победи с 3:1 "Ейбар" в мач от 9-ия кръг на Примера Дивисион. Двубоят бе по-специален за Луис Суарес, тъй като днес се навършва една година...
Футболистите на "Барселона" Лионел Меси и Луис Суарес, както и играчът на "Реал" Мадрид Кристиано Роналдо, са финалистите в анкетата за най-добър футб...
Интересно видео се появи в социалните мрежи, на което топ нападателят на испанския гранд "Барселона" Луис Суарез заявява, че не е най-добрия футболист...
Бившият нападател на "Ливърпул" Луис Суарес се обясни в любов на феновете на клуба. Настоящият футболист на "Барселона" игра за „мърсисайдци" в перио...
"Това е най-важният ми гол за "Барса" за момента". Това заяви пред ТV3 Луис Суарес, който снощи вкара победния гол за отбора на "Камп Ноу". "В съблек...
От Манчестър Сити са готови да предложат на Барселона 100 милиона паунда за уругвайския нападател Луис Суарес. Това съобщава Daily Mail. И уточнява, ч...
Канибала се завърна! Луис Суарес отново прояви животинския си инстинкт. Нападателят на "Барселона" бе уловен от камерите да се навежда със зъбите напр...
Все едно бях в затвора "Гуантанамо", така Луис Суарес описа периода, в който не можеше да играе официални мачове и да тренира. Той бе наказан за ухапв...