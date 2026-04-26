Меси без гол, Интер Маями изпусна победата у дома

Интер Маями стигна само до 1:1 срещу Ню Ингланд Революшън в мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. Титуляри за домакините започнаха Лионел Меси и Луис Суарес, но нито един от тях не успя да се разпише. Шампионите дори бяха близо до загуба, след като изоставаха в резултата. В крайна сметка точката ги остави на второ място в Източната конференция.

Гостите поведоха в 56-ата минута чрез Карлес Хил, който се възползва от ситуация пред вратата и даде преднина на Ню Ингланд. Попадението постави под напрежение домакините, които трудно намираха път към гола.

Интер Маями успя да се върне в мача в 76-ата минута. Херман Бертераме възстанови равенството и донесе точката за своя тим. До края „чаплите“ опитаха да стигнат до пълен обрат, но нов гол не падна.

Срещата беше част от натоварена програма в лигата, като в други мачове също участваха бивши звезди от водещите европейски първенства.

