Везенков и Олимпиакос рухнаха след две продължения в Атина

Олимпиакос с Александър Везенков загуби от Панатинайкос с 86:93 след две продължения в извънредно драматичен четвърти мач от финалната серия за титлата в Гърция. Победата на ПАО изравни резултата на 2:2 и прати спора за шампионския трофей в решаващ пети двубой.

Олимпиакос ще има домакинско предимство, след като завърши редовния сезон на първо място. Мачът, който ще определи шампиона, е в събота в Пирея.

Драма, която не стигна само до едно продължение

Редовното време завърши 69:69 след резки обрати в отделните части - 20:16, 20:18, 13:23 и 16:12. Олимпиакос имаше своите моменти, но не успя да затвори мача, а Панатинайкос оцеля в края и вкара финала в още по-голямо напрежение.

Първото продължение приключи при 79:79, след като домакините наваксаха изоставане от пет точки - 74:79. Във второто продължение ПАО вече наложи волята си и спечели последните пет минути с категоричното 14:7.

Везенков се вдигна в най-горещите минути

Александър Везенков остана на паркета повече от 42 минути и завърши с 14 точки, шест борби и три асистенции. Българската звезда започна по-скромно, но показа тежестта си в края на четвъртата част и в първото продължение, когато Олимпиакос търсеше решаващия удар.

Най-резултатен в мача беше Еван Фурние, който вкара 29 точки и добави осем борби. За Панатинайкос лидер беше Кендрък Нън с 23 точки, като именно неговото присъствие в атака даде на домакините нужната острота в най-напрегнатите минути.

Титлата остава за събота

Олимпиакос трябва да почака още за титлата в дългия сезон, в който тимът от Пирея вече стигна до голям европейски триумф. След загубата в Атина отборът ще се върне у дома с ясна задача - да използва предимството на своята зала и да спре възхода на Панатинайкос.

Финалната серия вече има всичко - обрати, физическа битка, големи индивидуални изпълнения и пети мач, в който няма място за поправка. След 2:2 шампионът на Гърция ще бъде определен в един последен сблъсък между двата най-големи съперника в страната.

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