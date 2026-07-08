Донован Митчел подписа исторически договор

Донован Митчел не чакаше супермакс договора, който му се полагаше следващото лято. Той избра нещо друго - сигурност и ясен сигнал към Кливланд: оставам.

Гардът на Кливланд се съгласи на 4-годишно продължение за 273 милиона долара с Кливланд Кавалиърс - сделка, която включва плейър опция от 76 милиона за сезон 2030-31. Средногодишната стойност от над 68 милиона долара временно го прави рекордьор в лигата, изпреварвайки дори, двукратния носител на наградата за най-полезен играч в НБА, Шей Гилджъс Александър.

Митчел можеше да изчака до следващото лято и да прибави още година и 80 милиона долара към договора си. Вместо това, според агента му Остин Браун, той искал дългосрочна сигурност възможно най-скоро.

Причината е ясна от думите му след елиминирането от Ню Йорк Никс във финалите на Източната конференция:

"Много ми харесва тук.. Не знам как иначе да го кажа. Няма съмнение в мен, че тези момчета могат да спечелят титлата. Имаме недовършена работа."

Президентът на баскетболните операции на Кавс, Коби Алтман, също не крие важността на момента:

"Когато имаш суперзвезда с неговия калибър, която иска да е в Кливланд — това е нашият най-добър посланик, нашият най-добър рекрутер. Има играчи тук, които не биха били тук без него."

Цифрите зад договора говорят сами: 27.9 точки, 5.7 асистенции, 4.5 борби на мач през редовния сезон, плюс 26 точки в плейофите.. Митчел, се присъедини към Кливланд през 2022 от Юта, поведе Кавс до първите им Източни финали от 2018 година насам.

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