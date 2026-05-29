Олимпиакос тръгна шампионски, а Везенков отново взриви феновете

Баскетболният Олимпиакос започна с победа полуфиналната серия срещу АЕК в гръцкото първенство и показа, че еуфорията от европейския връх не е разклатила отбора. Новият клубен шампион на Европа се наложи с 94:77 в „Двореца на мира и приятелството“ и нито за миг не остави съмнение кой контролира мача.

Александър Везенков отново беше сред големите герои, след като завърши със силни показатели и бе избран за MVP на двубоя. Българинът вдигна публиката на крака с изумителен кош от центъра в края на първата четвърт.

Везенков остана на паркета 20 минути и използва времето си максимално ефективно. Той отбеляза 13 точки, овладя 3 борби и добави 3 асистенции. Към представянето си българският национал прибави още 2 чадъра и 2 откраднати топки, като остави усещане за пълно присъствие и в двете фази на играта.

Най-яркият момент дойде в края на първата част, когато Везенков вкара феноменален кош от центъра. Изпълнението взриви трибуните и превърна вечерта в нов празник за феновете на „червено-белите“. Малко след европейската корона българинът отново напомни защо е една от най-обичаните фигури в отбора.

За Олимпиакос това беше първи мач след големия триумф срещу Реал Мадрид във финала на Евролигата в неделя. Настроението в залата беше шампионско още преди началото, когато собствениците Панайотис и Йоргос Ангелопулос внесоха трофея пред публиката.

Над 13 000 привърженици аплодираха издигането на знамето, символизиращо четвъртата титла на Олимпиакос в Евролигата. След церемонията отборът пренесе енергията и на паркета, където започна уверено битката за място на финала в Гърция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com