Тити Папазов влиза в битката за баскетбола, обеща да „остави душата си“

Треньорът и президент на Левски Константин Папазов обяви, че ще се кандидатира за президент на Българската федерация по баскетбол. Решението дойде след драматичната победа със 88:87 над Академик Бултекс 99 в зала „Триадица“ в последния кръг от редовния сезон. Папазов заяви, че е готов за тежка битка и вярва, че ще спечели доверието на клубовете. Той подчерта, че ще вложи цялата си енергия и опит в надпреварата.

„Дали ще успея, не мога да кажа. Ще водя истинска битка и знам, че ще спечеля гласовете на клубовете със своята откровеност. Знам, че ще си оставя душата и сърцето, както съм го правил 32 години“, заяви Папазов след срещата.

Той призна, че директният му стил често е предизвиквал реакции. „Сигурно съм причинил на много хора болка, защото съм безкрайно директен. На всеки казвам всичко в очите. Не се притеснявам. И да не победя, аз съм научен да губя“, добави той.

Папазов става вторият кандидат, който официално заявява участие в надпреварата след Орлин Атанасов. Изборът ще се проведе на Общо събрание през есента.

Настоящият президент Георги Глушков вече потвърди, че няма да се кандидатира за нов мандат, което отваря битката за ново ръководство на федерацията.

