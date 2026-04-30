На ръба на сензацията в баскетбола! Реал оцеля срещу бурята на Апоел

Отборът на Реал Мадрид поведе в четвъртфиналната серия срещу Апоел Тел Авив в баскетболната Евролига след драматична победа с 86:82 в първия мач. Испанците контролираха двубоя дълго време и водеха с комфортна преднина, но в края бяха притиснати до стената.

Израелският тим се върна мощно и доближи сензационен обрат, но домакините устояха в решителните секунди. Серията продължава на 1 май отново в Мадрид.

Реал започна вихрено и още след първата четвърт водеше с 27:18, налагайки темпо, с което съперникът трудно се справяше. Във втората част мадридчани увеличиха натиска и разликата набъбна до 20 точки при 46:26. До почивката Апоел успя частично да се съвземе и намали до 33:48.

След паузата двубоят се изравни, но домакините продължиха да държат контрола и след 30 минути водеха с 70:55. Всичко изглеждаше решено, когато Реал поведе с 82:64 в последната четвърт, но тогава настъпи рязък обрат в динамиката.

Апоел избухна със серия от 7:0, а след това и с нови 9:0 в заключителните моменти, с което стопи изоставането до само 4 точки - 82:86. Антонио Блекни вкара ключова тройка 47 секунди преди края и хвърли напрежението до максимум. В оставащото време обаче нито един отбор не успя да отбележи и Реал задържа крехкия си аванс.

Факундо Кампацо поведе Реал с 21 точки и 4 борби, като бе двигателят на испанския тим. За Апоел Тел Авив Антонио Блекни блесна с 25 точки, а Дан Отуру направи впечатляващ дабъл-дабъл с 20 точки и 17 борби. Следващите мачове от серията ще се проведат в България - в Ботевград, където Апоел ще приеме съперника си заради невъзможността да домакинства в Израел.

