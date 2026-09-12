Небивал триумф за Везенков - ето коя купа вдигна!
Двубоят бе изключително драматичен
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Двубоят бе изключително драматичен
Гръцкият колос стана първият полуфиналист в Евролигата след категорично 3:0 в серията
Израелците стигнаха на крачка от чудо след мощен щурм в края
Два различни сценария, но еднакъв резултат - 1:0 в сериите
Българският национал влезе в историята, въпреки че тимът му приключи сезона
Българинът отново бе над всички и изведе тима до категоричен успех в Евролигата
Поредно голямо признание за българския баскетболист
Нова победа за Олимпиакос
Стягане в подколянното сухожилие може да извади българина от мача в Евролигата
Грандът от Гърция с осми успех, а българинът с ново стабилно представяне
Израелците записаха впечатляваща победа със 114:89 в Евролига и отново излязоха начело в класирането
Отборът от Пирея триумфира над Апоел, Монако и Баскония също с победи в осмия кръг
Баскетболистът на българския национален отбор направи впечатляващ мач в Евролигата
Отборът допусна поражение със 77:89 при гостуването си на Реал Мадрид
Везенков бе най-резултатен за Олимпиакос с 23 точки
Българинът реализира 18 точки, 7 борби и 2 асистенции за 37 минути на терена
Той получи и наградата си за Най-полезен състезател в Евролигата за месец януари
Българинът вече заема трето място по общо брой подобни награди
Олимпиакос спечели важна победа, която върна отбора на първото място в Евролигата
Везенков бе с основен принос за успеха, като завърши срещата с 27 точки, 10 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка