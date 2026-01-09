Лек проблем поставя под съмнение участието на Везенков срещу Байерн

Българският национал Александър Везенков остава под въпрос за днешното домакинство на Олимпиакос срещу Байерн Мюнхен в баскетболната Евролига. Причината е усетено стягане в подколянното сухожилие по време на гостуването срещу Фенербахче във вторник вечер, съобщава Sport24.gr.

„Не мисля, че е нещо сериозно, но в Евролигата, където играем през два дни, никога не се знае. Ще видим“, коментира старши треньорът на гръцкия тим Йоргос Барцокас. В същия мач срещу турския съперник Везенков се отличи с 24 точки и 6 борби за 32 минути на паркета.

Барцокас отдели специално внимание и на Костас Папаниколау, който вече е водещият борец под кошовете в историята на „червено-белите“ в турнира. „Той има моето пълно уважение. Фактът, че постига тези невероятни показатели, без да се интересува от личната статистика, е безценно“, заяви наставникът.

Освен двубоя Олимпиакос-Байерн Мюнхен, тази вечер в рамките на 21-ия кръг на Евролигата ще се изиграят още срещите Жалгирис-Цървена звезда, Барселона-Партизан, Баскония-АСВЕЛ Лион-Вильорбан и Армани Олимпия Милано-Анадолу Ефес.

