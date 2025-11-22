Везенков блести при победа на Олимпиакос в Евролигата

Силни мачове за двамата български национали в Евролигата белязаха 12-ия кръг на надпреварата. Александър Везенков отново бе сред ключовите фигури за Олимпиакос при поредния успех на гръцкия гигант, докато Коди Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда в оспорвана битка, завършила с драматична загуба. Българското присъствие на най-високо ниво в европейския баскетбол продължава да впечатлява.

Александър Везенков и успехът на Олимпиакос

Отборът на Олимпиакос, с Александър Везенков в състава си, победи гостуващия Париж Баскетбол с 98:86 (21:29, 37:20, 17:20, 23:17) и записа осми успех в Евролигата. Гръцкият тим е на второ място в класирането с баланс от 8 победи и 4 поражения, докато съперникът е 13-и с актив 5-7. Везенков започна като титуляр и се отличи с 13 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 отнета топка за 27 минути на паркета.

Олимпиакос загуби първата част, но направи силна серия във втората и на почивката водеше с 58:49, след което контролираше играта до финалната сирена.

За домакините най-резултатен беше Еван Фурние с 18 точки, а Тайсън Уорд и Тайлър Дорси добавиха по 12. В състава на Париж Баскетбол липсваше звездата Надир Ифи, но Джъстин Робинсън изигра отлично среща с 35 точки, 4 асистенции, 2 борби и 2 отнети топки, а Якуба Уатара и Джереми Морган се отчетоха с по 13.

Макинтайър най-резултатен при минимална загуба на Цървена звезда

Българският национал Коди Милър-Макинтайър беше най-резултатният играч на Цървена звезда, но тимът му отстъпи като гост на Валенсия със 73:76 (26:26, 13:23, 21:11, 13:16). Роденият в САЩ плеймейкър завърши с впечатляващите 23 точки, 8 борби, 3 асистенции и 1 отнета топка за 31 минути на паркета.

За испанците Бранко Бадио наниза 16 точки, Камерън Тейлър добави 12, а Хеан Монтеро – 10. С успеха Валенсия подобри актива си до 7-5, докато отборът на Саша Обрадович допусна четвъртата си загуба в надпреварата.

Останалите мачове от кръга

Партизан (Белград) отстъпи пред Фенербахче (Турция) с 87:99 (11:24, 28:32, 29:19, 19:24), докато Баскония (Испания) се наложи убедително над Байерн Мюнхен (Германия) с 95:73 (14:26, 28:15, 25:18, 28:14). Виртус Болоня (Италия) победи Макаби Тел Авив (Израел) с 99:89 (26:24, 30:21, 24:21, 19:23), като тимът вкара впечатляващите 17 тройки и изравни баланса си до 6-6. Карсън Едуардс се отличи с 26 точки за победителите, а Марсио Сантос беше най-резултатен за Макаби с 19 точки, при актив от едва 3 победи и 9 поражения за израелския отбор.

