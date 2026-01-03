Везенков поведе Олимпиакос към нов триумф над Панатинайкос

Българският национал Александър Везенков и неговият Олимпиакос се наложиха над Панатинайкос с 87:82 като гости в голямото гръцко дерби от 19-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Това бе първият сблъсък между двата тима през сезона в надпреварата и той отново премина под знака на напрежението и високия залог.

Победата е трета поредна и общо 11-а за Олимпиакос от 18 изиграни мача, докато Панатинайкос допусна седмата си загуба от началото на сезона и прекъсна серията си от три последователни успеха. Поражението бе и десето поредно за „зелените“ срещу големия им съперник в Евролигата.

Везенков - лидер и реализатор

Александър Везенков отново бе сред най-силните на паркета и изигра ключова роля за успеха на гостите. Двукратният спортист номер 1 на България, който по-рано през деня бе включен в идеалната петица на Евролигата за 2025 година, завърши като най-резултатен за Олимпиакос с 24 точки, включително 4 тройки, 9 борби и 1 асистенция за 34 минути игра.

Неговото присъствие се усещаше във всеки решителен момент, като именно Везенков реализира няколко от най-важните кошове в последната четвърт, когато мачът се решаваше.

Силен старт и обрат преди почивката

Началото на срещата бе повече от отлично за гостите от Пирея, които бързо поведоха с 12:2 и до края на първата четвърт на няколко пъти стигнаха до аванс от 17 точки, за да поведат с 28:13 след 10 минути игра. Олимпиакос диктуваше темпото и контролираше играта в нападение и защита.

Панатинайкос обаче реагира силно във втората част. След тройка на Кендрик Нън домакините намалиха изоставането до 25:31, а до края на полувремето успяха да изравнят, след като Николаос Ронгавопулос реализира за 43:43 малко преди сирената.

Драма до последната минута

Третата четвърт премина изцяло под знака на равностойната битка, като нито един от двата тима не успя да натрупа сериозна преднина. Везенков и Тайлър Дорси изведоха Олимпиакос напред в ключови моменти, но Панатинайкос отговаряше и след наказателни удари на Джеди Осман резултатът отново бе равен - 61:61 преди последната част.

В заключителните 10 минути Везенков откри с важна тройка, а Олимпиакос постепенно изгради аванс. Българинът отново бе точен от далечна дистанция за 83:74 по-малко от три минути преди края. Домакините се доближиха опасно, но в решителните секунди Дорси и Везенков запазиха хладнокръвие, а пропуск на Осман от тройката окончателно сложи край на интригата.

Поглед към следващите мачове

За Олимпиакос Тайлър Дорси добави 21 точки, 4 борби и 3 асистенции, докато за Панатинайкос Кендрик Нън бе над всички с 32 точки, 5 борби и 6 асистенции. В следващия кръг от Евролигата Везенков и компания ще гостуват на шампиона Фенербахче на 6 януари, а два дни по-рано ги очаква и мач от гръцкото първенство срещу бившия клуб на българина - Арис.

