Везенков в главна роля при драматичен успех на Олимпиакос

Българският национал Александър Везенков изигра поредния си силен мач за Олимпиакос, който спечели драматично гостуването си на Виртус Болоня с 97:94 в среща от 18-ия кръг на редовния сезон на Евролигата по баскетбол за мъже. В мач с няколко обрата гръцкият шампион удържа натиска в края, а приносът на българина отново беше сред ключовите елементи за крайния успех.

Стабилно в стартовата петица

Александър Везенков започна двубоя като титуляр и остана на паркета близо 27 минути, в които се отчете с 16 точки и 5 борби. Българският национал беше постоянен фактор в нападение, а присъствието му помогна на Олимпиакос да поддържа ритъм в ключови моменти, особено в третата част, когато гостите наложиха контрол над мача. Представянето му отново потвърди ролята му на един от най-надеждните играчи в ротацията на тима.

Гръцкият шампион изпусна аванс, но оцеля

Олимпиакос изгради сериозна преднина и в 29-ата минута водеше със 77:55, изглеждайки близо до спокойно затваряне на мача. В последната четвърт обаче Виртус Болоня вдигна оборотите и постепенно стопи разликата, като се доближи само на две точки при 88:90 минута и 41 секунди преди края. Италианският натиск превърна финала в истинска драма, в която всеки кош тежеше двойно.

Ключовите стрелби в последните секунди

При решаващите атаки Еван Фурние реализира важна тройка за гостите, а малко по-късно Везенков пропусна от далечна дистанция, оставяйки интригата жива. Салиу Нианг намали за 92:93, но Тайлър Дорси отбеляза изключително важен кош за Олимпиакос 20 секунди преди края. След това Алек Питърс беше безпогрешен от наказателната линия и оформи крайното 97:94.

Индивидуалните числа говорят

Тайлър Дорси беше най-резултатен за победителите с 23 точки, а Еван Фурние добави 21. За домакините Лука Вилдоса реализира 17 точки, а Матю Морган се отчете с 15. Победата е десета за Олимпиакос от 17 изиграни мача и изкачи тима на седмо място във временното класиране, докато Виртус Болоня остава 13-и с десета загуба.

Поглед към класирането и следващия тест

Следващият двубой на Олимпиакос е срещу големия съперник Панатинайкос в гръцкото дерби на 2 януари, което обещава още по-високо напрежение и сериозен тест за амбициите на тима.

Останалите резултати от кръга

В други срещи Партизан загуби от Макаби Тел Авив с 87:112, а Монако победи гостуващия Реал Мадрид със 100:95. Макаби вече е с баланс 8-10 на 14-а позиция, докато Партизан е 18-и с 6-12. Лони Уокър и Роман Соркин бяха най-резултатни за победителите с 20 и 17 точки, а Камерън Пейн вкара 15 за сръбския тим. За Реал Факундо Кампацо записа дабъл-дабъл от 28 точки и 10 асистенции, докато за Монако най-полезен беше Ели Окобо с 22 точки.

