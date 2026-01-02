Звездна нощ в НБА! Пауъл подпали Детройт, Леонард и Браун доминираха

Норман Пауъл изигра мач като по учебник, вкара седем тройки и наниза 36 точки, за да изведе Маями Хийт до четвърта поредна победа. Гостите сломиха лидера в Източната конференция Детройт Пистънс със 118:112, след като поеха контрол още преди почивката и решиха мача с убийствена серия през второто полувреме.

Пауъл имаше 19 точки до почивката, включително пет тройки, а Маями водеше с 63:54. След паузата Хийт направиха серия от 15 безответни точки и прекършиха съпротивата на домакините. Хайме Хакес Джуниър добави 19 точки от пейката, Андрю Уигинс завърши със 17 точки и 8 борби, а Бам Адебайо записа дабъл-дабъл от 15 точки и 14 борби. За Детройт Кейд Кънингам отговори с 31 точки, 11 асистенции и 8 борби, но това не бе достатъчно.

Леонард вилня в последната четвърт

Кауай Леонард показа защо е сред най-страшните играчи в лигата, като реализира 20 от своите 45 точки в четвъртата част. Лос Анджелис Клипърс победи Юта Джаз със 118:101 и удължи победната си серия на шест мача. Джеймс Хардън добави 20 точки, а Никола Батум се включи с 14.

Юта игра без четирима от най-резултатните си баскетболисти заради контузии и заболявания, но Кайл Андерсън се отчете с 22 точки, а Брайс Сенсабо добави 20.

Бостън пречупи Сакраменто след силен финал

Джейлън Браун отбеляза 29 точки и взе 10 борби, преди да бъде отстранен за лични нарушения, а Дерик Уайт вкара 14 от своите 16 точки в последната четвърт. Така Бостън Селтикс спечели гостуването си на Сакраменто Кингс със 120:106.

За домакините ДеМар ДеРоузън завърши с 25 точки и 6 асистенции, а Денис Шрьодер добави 18 точки и 7 асистенции, но Бостън диктуваше темпото в решителните минути.

Дюрант и Макси с лични спектакли

Кевин Дюрант записа 22 точки и 11 асистенции срещу един от бившите си отбори, а Хюстън Рокетс разби Бруклин Нетс със 120:96 след силна трета четвърт в Ню Йорк.

В друг мач Тайриз Макси наниза 34 точки срещу родния си отбор, а Филаделфия 76ърс победи Далас Маверикс като гост със 123:108. За Далас Макс Кристи бе най-резултатен с 18 точки, а Брандън Уилямс добави 14.

