Баскетболна буря в НБА! Рекорд на Браун и тежки удари за фаворитите

Джейлън Браун изигра мача на живота си и реализира рекордните за кариерата си 50 точки при разгромната победа на Бостън Селтикс като гост със 146:115 срещу Лос Анджелис Клипърс в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация. Бостън изнесе истински офанзивен рецитал, с който сложи край на серията от шест поредни победи на домакините. Дерик Уайт добави 29 точки за 12-ия успех на Селтикс в последните 15 мача, а Клипърс бяха водени от Кауай Ленард и Джон Колинс с по 22 точки. Джеймс Хардън завърши с 18 точки и 12 асистенции, но това не спаси тима от тежко поражение.

В друг зрелищен двубой Минесота Тимбъруулвс се наложи със 125:115 като гост срещу Маями Хийт. Лидер на победителите беше Антъни Едуардс с 33 точки, а резервата Наз Рийд добави впечатляващите 29 пункта. Джулиъс Рандъл допринесе със 23 точки и 10 борби за петия успех на Минесота в последните осем срещи, докато Хийт прекъсна серията си от четири поредни победи.

Силен офанзивен спектакъл предложиха и Филаделфия СевънтиСиксърс, които спечелиха със 130:119 като гости срещу Ню Йорк Никс. Тайриз Макси беше неудържим с 36 точки, а новобранецът Ви Джей Еджкъмб впечатли с 26 пункта и четири точни стрелби от далечна дистанция. Джоъл Ембийд добави 26 точки и 10 борби, докато за Никс Джейлън Брънсън и Карл-Антъни Таунс отговориха с 31 и 23 точки.

В последния мач от нощта Торонто Раптърс се наложи със 134:117 у дома срещу Атланта Хоукс. Ар Джей Барет и Брендън Ингам реализираха по 29 точки за победителите, като за Барет това е върхово постижение през сезона. Торонто продължава да доминира срещу Атланта с три победи от три мача, въпреки силния двубой на Никил Алекзандър-Уолкър, който завърши с 31 точки за гостите.

