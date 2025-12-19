Обрати и важни победи в 17-ия кръг на Евролигата по баскетбол

Панатинайкос постигна домакинска победа над Апоел Тел Авив с 93:82 (22:17, 23:29, 20:16, 28:20) в среща от 17-ия кръг на баскетболната Евролига. Тимът от Атина направи обрат, след като на полувремето изоставаше с 41:45, но след почивката показа отлична защита и позволи на израелския си съперник да отбележи едва 36 точки. Кендрък Нън бе най-резултатен за Панатинайкос с 19 точки, а Чеди Осман добави 17. За Апоел Тел Авив Тайлър Енис вкара 17, а Антонио Блакни – 15. Въпреки загубата Апоел остава лидер с баланс 12 победи и 5 загуби, докато Панатинайкос се изкачи на четвъртото място с 11:6.

Реал Мадрид надделя над Пари с 95:90 (24:21, 25:29, 21:24, 25:16) и нанесе шеста поредна загуба на френския тим. Пари водеше дълго време и дори имаше аванс от 77:70 в края, но обратът дойде след силна серия на испанците, водени от Тео Маледон, който завърши с 21 точки. Уолтър Таварес добави 16 за Реал, докато за Пари Джаред Роден отбеляза 19, а Якуба Уатара – 14. Реал Мадрид заема шесто място с 10:7, а Пари е предпоследен, 19-и, с 5 победи и 12 загуби.

Фенербахче се наложи като гост над Олимпия Милано с 87:72 (19:11, 21:21, 16:23, 31:17). Тален Хортън-Тъкър бе най-резултатен за турския тим с 23 точки, а Бонзи Колсън направи силен мач с 20 точки и безгрешна стрелба. За Милано Армони Брукс реализира 18 точки, а Марко Гудурич и Куин Елис добавиха по 13. След този кръг Фенербахче е пети с баланс 10:6, докато Олимпия Милано заема 11-о място с 9:8.

Макаби Тел Авив постигна драматична победа над Валенсия с 85:82 (19:21, 28:20, 23:20, 15:21). Това бе четвърти успех за израелския тим, който запазва шансове за място в плейофите. Лони Уокър поведе Макаби с 14 точки, като още четирима играчи на тима завършиха с двуцифрен актив. За Валенсия най-резултатен бе Камерън Тейлър с 15 точки. Испанският тим е трети с баланс 11:6, а Макаби се намира на 14-о място със 7 победи и 10 загуби.

