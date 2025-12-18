Младенов поведе Виена Баскет към разгром в Австрия

Българският национал Борислав Младенов бе най-резултатен при категоричната победа на своя клубен тим Виена Баскет над Фюрстенфелд със 100:55 като домакин в мач от австрийското първенство по баскетбол за мъже. Срещата премина под пълната доминация на състава от Виена, който не остави съмнения в превъзходството си още от първите минути.

Младенов изигра силен двубой и завърши с дабъл-дабъл от 23 точки и 11 борби, като добави и 3 асистенции за 33 минути на терена. Представянето му бе ключово за високата резултатност на отбора и затвърди ролята му на един от водещите играчи на Виена Баскет през сезона.

С този успех тимът от австрийската столица продължи добрата си серия в шампионата и с баланс 8 победи и 5 загуби заема пето място във временното класиране. Формата на отбора дава основания за оптимизъм както в местната надпревара, така и в международните участия.

За Борислав Младенов и съотборниците му предстои сериозно предизвикателство на 22 декември, когато ще гостуват на черногорския Будучност в Адриатическата лига. Няколко дни по-късно, на 26 декември, Виена Баскет ще има нов мач от австрийското първенство при визита на Оберварт Гънърс.

