Апоел Тел Авив разгроми Баскония в София

Израелският Апоел Тел Авив постигна зрелищна победа над испанския Баскония със 114:89 (26:24, 32:24, 28:26, 28:15) в среща от десетия кръг на баскетболната Евролига за мъже.

Двубоят се игра в зала „Арена 8888“ в София и премина под диктовката на израелския тим, който не само впечатли с атакуваща мощ, но и показа изключителна защита в решителните минути.

Израелско надмощие от самото начало

Първата четвърт предложи равностойна игра и резултатна размяна на кошове, но още преди почивката съставът на Апоел Тел Авив наложи темпото си. Тимът на Димитрис Итудис овладя борбата под коша и постепенно натрупа двуцифрена преднина – 58:48 на полувремето. Илайджа Брайънт и Дан Отуру поведоха атаката с по 11 и 10 точки, докато за Баскония Тимоте Луваву-Кабаро поддържаше интригата с 11 точки.

Доминация след почивката

След подновяването на играта израелците продължиха да налагат високо темпо и не позволиха на испанците да се върнат в мача. Активната защита на Апоел принуждаваше Баскония да греши, а разликата набъбна до 16 точки при 84:68. След третата част резултатът бе вече 86:74, а в последната четвърт тимът от Тел Авив окончателно пречупи съперника. Най-голямата разлика достигна 27 точки – категорично доказателство за пълното превъзходство на израелския шампион.

Герои на вечерта и предстоящи мачове

Най-резултатен за победителите бе Илайджа Брайънт с 24 точки, 9 борби и 4 асистенции. Крис Джоунс и Антонио Блекни добавиха по 15 точки, а отборната работа на Апоел заслужено донесе осмия успех за сезона. За Баскония най-добър беше Тимоте Луваву-Кабаро с 19 точки, а Мамади Диаките приключи с 13. След този двубой израелците оглавиха класирането с втора поредна победа, докато испанците прекъснаха серията си от три успеха.

След два дни Апоел Тел Авив ще гостува на Фенербахче в Турция, докато Баскония ще се изправи срещу другия израелски представител – Макаби Тел Авив, в мач, който ще се играе в Белград.

