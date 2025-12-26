Арне Слот издаде тайна за голмайстора на Ливърпул

Головете на Юго Екитике, нападателя на Ливърпул, възлизат на пет в четири мача, което показва, че той започва да се адаптира успешно към Висшата лига. Треньорът Арне Слот обаче признава, че е трябвало да му оказва натиск, за да постигне текущата си форма.

22-годишният играч вкара в дебюта си от Айнтрахт Франкфурт, но идването на Александър Исак за 125 милиона паунда измести част от вниманието му. След това отборът започна да среща трудности, а това се отрази на формата му. С отсъствието на Исак и на Мохамед Салах поради Купата на африканските нации, френският нападател поеме по-голяма отговорност. Постепенната му адаптация към английския футбол, особено в контекста на физическата му подготвеност, вече носи резултати. Слот отбелязва, че играчът е трябвало да бъде убеден в ползата от усилията си.

„Той положи много труд, за да достигне този Nivel физическа форма“, каза Слот.

„Отне известно време да го убедим, че това е необходимо за неговото усъвършенстване. Не винаги с усмивка на лице, но той наистина работеше усърдно, за да бъде в форма както на терена, така и извън него. Опитах се да му обясня, че колкото по-добре се защитава при статични позиции, толкова по-вероятно е да вкара от другата страна, тъй като при 0:0 е по-лесно да вкара, отколкото при 0:1. Може да звучи странно, но енергийното ниво на противника играе роля. За да успеем и да вкарваме, е важно да не допускаме голове от статични ситуации. Той е готов да приеме програмата, с която се сблъскваме сега, но не е единственият нападател, който имам. Федерико Киеза също може да заеме това място“, добави Слот.

Преди мача с последния в класирането Уулвърхямптън, Ливърпул е в серия от шест мача без загуба (четири победи, две равенства) и изглежда, че са се справили добре след девет загуби в 12 мача. Въпреки това, Слот не смята, че представянето им е било драстично различно през двете серии.

„Основната разлика е, че освен второто полувреме срещу Брайтън (победата с 2:0 на 13 декември), не сме имали толкова много положения в серията, която имахме преди“, добави той.

„Също така смятам, че имахме малко повече късмет, отколкото преди, тъй като в мачовете, в които бяхме много по-добри, не успявахме да се наложим. В последния мач срещу Тотнъм (победа с 2:1 миналата събота) не мисля, че имахме много повече шансове, а срещу Брайтън също беше изравнено. Спечелихме тези два мача, но в предишни двубои бяхме срещали трудности с късмета. В последните два мача обаче, не бих казал, че не сме го заслужавали, но те бяха равностойни в сравнение с много други, които сме загубили“, завърши Арне Слот, цитиран от ДПА.





