Меси разби пореден рекорд. Стана №1 в САЩ
Осемкратният носител на Златнатаптопка вече има 14 гола в 12 мача в Купата на лигата в САЩ
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Осемкратният носител на Златнатаптопка вече има 14 гола в 12 мача в Купата на лигата в САЩ
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