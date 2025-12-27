Българско присъствие в топ групата на световното по ускорен шахмат

Гросмайстор Антоанета Стефанова заема шесто място във временното класиране при жените след първите четири кръга на световното първенство по ускорен шахмат в Доха, Катар. Българката, която стана световна шампионка още при първото издание на турнира през 2012 година, е с актив от 3,5 точки и се намира в изключително компактна група, която обхваща местата от второ до осмо в подреждането.

Стефанова започна надпреварата впечатляващо с три поредни победи, постигнати срещу Ли Шуей, Наталия Букса и Галина Михеева. В четвъртия кръг тя направи реми с черните фигури срещу една от фаворитките в турнира – третата в стартовия списък Александра Горячкина, което ѝ позволи да запази място в челната група. Единствено пред нея в класирането засега е китайката Цзинър Чжу, която има пълен актив от 4 точки.

Силен старт в надпреварата направи и Нургюл Салимова, която е с 3 точки и заема 29-о място във временното класиране. Българката записа две победи и две ремита, като особено ценен беше равният резултат срещу една от основните претендентки за титлата – индийката Дивя Дешмух. Другите две представителки на България при дамите – Белослава Кръстева и Надя Тончева – са съответно с 1,5 и 1 точка и към момента остават извън първите 100 позиции.

В турнира при мъжете единственият състезател с български флаг – Аркадий Найдич – има 1,5 точки след пет изиграни кръга и заема 203-а позиция. Начело в класирането е петкратният световен шампион Магнус Карлсен с 4,5 точки, като същия актив имат още четирима гросмайстори. При мъжете програмата предвижда общо 13 кръга за определяне на новия световен шампион в ускорения шахмат.

