Българско присъствие в топ групата на световното по ускорен шахмат
Стефанова е в битката за медалите, Салимова също започна стабилно
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Стефанова е в битката за медалите, Салимова също започна стабилно
Без загуба завършва в Монако
Пореден голям удар за Кралицата на шаха Антоанета Стефанова. Тя завърши на 10-о място световното първенство по рапид, най-бързата версия в шаха. Стефа...
Златните ни момичета победиха най-трудния конкурент - Грузия
България поведе в класирането, остават още два кръга
Събира актив от 4 точки, с които разделя пето-осмо място
На Ети всичко й се отдава с лекота, казва майка й
Не участваме в безпринципни коалиции, каза Антоанета Стефанова
Андрей Райчев каза защо Трифонов иска втори мач
Андон Стефанов има огромна роля за кариеарта на дъщеря си
Българската шахматистка спечели турнира в Шаосин и взе чек за 40 000 долара
Гросмайсторът ни води с 1 точки два кръга преди края
Ети надигра Ни Шъцюн с белите фигури
Българката бе с черните фигури срещу индийката Сумя Сваминатан
Антоанета Стефанова стартира с победа на европейското Истински хаос озадачи участничките на европейското първенство по класически шах (19 - 30 май),...
Антоанета Стефанова се класира за осминафиналите на световното първенство по шахмат за жени в Сочи. Българката победи в тайбрека Ина Гапоненко от Укр...
Веселин Топалов и Антоанета Стефанова застанаха един срещу друг на шахматния фестивал в Гибралтар. Двамата станаха капитани на мъжкия и женския отбор...
Антоанета Стефанова записа втора поредна победа на силния турнир по шахмат в Доха (Катар). Ети се наложи с черните фигури над Матеуш Бартел (Пол) на 8...
Антоанета Стефанова и Веселин Топалов ще бъдат капитани на отборите ни на 41-ата шахматна Олимпиада в Тромсьо (Нор). Надпреварата е от 1 до 15 август....
Антоанета Стефанова ще пристигне в Ханти-Мансийск броени дни, след като завърши турнира на претендентите, в който участва Веселин Топалов. Примата н...