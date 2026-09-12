Всичко за Антоанета Стефанова

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Хаос шашна наша шампионка

Хаос шашна наша шампионка

Антоанета Стефанова стартира с победа на европейското Истински хаос озадачи участничките на европейското първенство по класически шах (19 - 30 май),...

19 май | 20:45
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