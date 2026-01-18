Феноменален Замфиров стана шампион в Банско!

Тервел Замфиров спечели паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Банско и постигна първа победа в кариерата.

Световният шампион за 2025 година в паралелния слалом постигна втората най-значима победа в кариерата си след успех във финала над австриеца Фабиан Обман. Замфиров кара по по-неудобното червено трасе на пистата "Алберто Томба", но успя да изпревари съперника си с 0.15 секунди и да прати в екстаз феновете по трибуните.

Те имаха и още повече за радост след третото място на Радослав Янков. По-опитният от двамата български сноубордисти във финалите надделя в спора за място на подиума над лидера от квалификацията Яник Ангененд от Германия.

Замфиров и Янков се срещнаха на полуфиналите, което ги лиши от възможността да направят един голям финал помежду си.

Сблъсъкът се реши чак в последните метри след падане на бившия носител на Световната купа Янков.

Двамата асове на българския сноуборд достигнаха до топ 4, където ще се изправят един срещу друг, след серия от престижни победи в осминафиналите и четвъртфиналите

В първия кръг от директните елиминации Янков се наложи над италианеца Аарон Марк, който е лидер в генералното класиране за Световната купа. Замфиров пък елиминира трикратния световен шампион и победител в Банско през миналата година Андреас Промегер.

И Янков, и Замфиров караха по синьото трасе на пистата, което предвид слънчевото време над Бъндерица се очертава като по-бързото.

На четвъртфиналите Янков отстрани победителя от събота и олимпийски шампион Бенямин Карл от Австрия, докато след грешка на световния шампион Маурицио Бормолини Замфиров също успя да го елиминира.

Успехът на Замфиров е втора победа за български сноубордист в Банско. Първата е на Радослав Янков през 2017 година, когато той записа и едно второ място.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com