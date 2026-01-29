Алберт Попов влезе в топ 20 на нощния слалом в Шладминг

Алберт Попов завърши на 18-о място в нощния слалом в австрийския курорт Шладминг от Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Най-добрият български скиор даде 19-о време в първия манш, а след втория успя да се придвижи с една позиция напред в крайното класиране с общо време 1:57.82 минута.

Попов, който има две шести места в кариерата си именно на това трасе, остана на 4.02 секунди зад победителя Хенрик Кристоферсен. Представянето му е по-добро от миналогодишното в Шладминг, когато българинът не успя да завърши втория манш.

Състезанието бе последен старт за Алберт Попов преди Зимната олимпиада в Милано/Кортина, която започва на 6 февруари. Около 30 хиляди зрители създадоха впечатляваща атмосфера в едно от най-емблематичните събития от календара на Световната купа.

След първия манш начело бе Атле Ли Макграт, но норвежецът не успя да удържи лидерството и остана втори, на 0.34 секунди след победителя. Кристоферсен, който бе втори след първия манш, направи силно второ каране и стигна до петата си победа в Шладминг и първа на тази писта от шест години, с общо време 1:53.80 минута. Това е 34-а победа за Световната купа в кариерата му.

Третото място зае французинът Клеман Ноел, който бе осми след първия манш, но записа най-добро време във втория и финишира на 0.54 секунди след победителя.

В класирането за Малкия кристален глобус в слалома начело е Атле Ли Макграт с 452 точки, следван плътно от Лукас Бротен с 451 и Клеман Ноел с 435 точки. Алберт Попов заема 20-о място със 103 точки.

В генералното класиране за Световната купа лидер е Марко Одермат с 1335 точки. Следват Лукас Бротен със 798 и Атле Ли Макграт с 694 точки, а Алберт Попов е 57-и в общото подреждане.

