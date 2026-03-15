"Левски" с нова крачка към титлата

"Левски", който е лидер в класирането на Първа лига, направи още една важна крачка към титлата, след като спечели с 1:0 гостуването срещу "Берое" от XXVI кръг.

Мачът в Стара Загора изглеждаше на пръв поглед фасулска работа за "сините", тъй като срещу тях бе отбор, който е предпоследен в подреждането и реално застрашен от изпадане. Въпреки това срещата не бе никак лесна за столичани. "Берое" дори вкара гол в 13-ата минута, когато Факундо Аларкон отне топката от Стипе Вуликич и вкара, но попадението беше отменено заради нарушение на аржентинеца срещу хърватския защитник на гостите.

"Берое" успя да удържи нулевото равенство до почивката и мачът се завърза. При този резултат интригата в първенството щеше да се увеличи чувствително. Решаващият момент обаче бе в 61-ата минута, когато капитанът на "Левски" Георги Костадинов вкара с глава след центриране от свободен удар на Мазир Сула. Халфът на "сините" обаче демонстративно не се зарадва, като така отдаде уважението си към старозагорци, за които игра между 2013 и 2015 г.

След победата "Левски" събра 62 точки и запази аванса си от 9 точки пред "Лудогорец" и 12 пред "ЦСКА 1948". Четвъртият - ЦСКА, вече е на 16 точки назад.

