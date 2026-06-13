Голям обрат в Уест Хям! Кретински излиза начело на клуба

Чешкият милиардер Даниел Кретински увеличи дела си в Уест Хям до около 43% и се превърна в най-големия акционер в английския клуб. Ходът идва след оставката на съпредседателя Дейвид Съливан, който се оттегли под силен обществен натиск заради обвинения в неправомерно поведение, които той отрича.

Сделката трябва да бъде финализирана през следващите седмици и обявена от съда. Промяната в собствеността идва в тежък момент за "чуковете", които изпаднаха от Висшата лига в Лига Чемпиъншип и опитват да стабилизират управлението си.

Кретински излиза начело

Компанията 1890 Holdings, част от EP Group на Кретински, увеличи участието си в Уест Хям от 27% на около 43%. Чешкият бизнесмен влезе в клуба през ноември 2021 г., когато придоби първите си дялове след сделка с Ванеса Голд.

Новото разширяване на дела му го поставя в центъра на управлението на клуба. То идва в момент, в който Уест Хям има нужда не само от финансова яснота, но и от силен сигнал към феновете, че следва период на по-стабилни решения.

Очаква се сделката да бъде приключена формално през следващите няколко седмици. След това новият баланс на силите в клуба ще бъде официално потвърден.

Оставката на Съливан

Дейвид Съливан подаде оставка с незабавен ефект миналата седмица. Решението му последва общо разследване на Би Би Си Панорама и вестник "Таймс", в което срещу него бяха отправени обвинения в "сексуална експлоатация и хищническо поведение" спрямо жени "от десетилетия насам".

Съливан отрича обвиненията. Въпреки това натискът върху него и върху клуба рязко се засили, а оттеглянето му от управлението на Уест Хям стана неизбежно на фона на разкритията.

Кретински и Ванеса Голд заявиха в съвместно изявление, публикувано от клуба, че са "силно загрижени" от информацията, изнесена от "Таймс" и Би Би Си Панорама.

Клубът твърди, че е бил изненадан

От Уест Хям посочиха, че ръководството не е разполагало предварително с информация за мащаба на предстоящите публикации. Според позицията на клуба Съливан е уведомил останалите в борда едва преди около месец, че част от разследванията и обвиненията може да станат публични.

"Цялото ръководство на Уест Хям беше изненадано, тъй като не сме имали никаква информация до преди месец, когато той ни информира, че някои от разследванията и обвиненията могат да се появят в медиите", заявиха от клуба.

Това поставя новия управленски етап в деликатна ситуация. Уест Хям трябва едновременно да овладее имиджовата криза, да подреди собствеността и да върне спортната посока след изпадането.

Тежък момент на терена

Уест Хям изпадна във второто ниво за първи път от сезон 2011/12. Клубът обаче запази мениджъра Нуно Еспирито Санто, което според ръководството трябва да помогне за повече стабилност в трудния период.

Целта вече е ясна - задържане на колкото се може повече ключови играчи и незабавно завръщане в Премиър лийг. Това ще бъде основната спортна задача пред клуба, докато паралелно вървят промените в управлението.

"Нашата цел е да стабилизираме Уест Хям Юнайтед, да запазим колкото се може повече от ключовите ни играчи и под ръководството на Нуно Еспирито Санто да си осигурим незабавно завръщане в Премиър лийг", се казва в изявлението на борда.

Новата власт идва с тежка задача

Увеличаването на дела на Кретински не е просто финансова операция. То се случва в момент, в който Уест Хям трябва да покаже, че може да излезе от криза на няколко фронта - управленска, имиджова и спортна.

За феновете най-важното остава дали клубът ще успее да се върне бързо сред елита. За новия най-голям акционер обаче предизвикателството е по-широко - да възстанови доверие, да запази отбора конкурентен и да покаже, че промяната в собствеността носи повече яснота, а не нова несигурност.

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