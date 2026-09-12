Голям обрат в Уест Хям! Кретински излиза начело на клуба
Сделката идва след разследванията на Би Би Си Панорама и "Таймс" срещу Дейвид Съливан, който отрича обвиненията
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Сделката идва след разследванията на Би Би Си Панорама и "Таймс" срещу Дейвид Съливан, който отрича обвиненията
Сделката е била договорена по време на рождения му ден
Сделката осигурява на EPH дял от 4,1% в акционерния капитал на френската група
В четвъртък ще има специална пресконференция
Присъединяването на ББР към фонда е в изпълнение на Решение на МС от 2 септември
Тази година акционерите на „Албена" АД няма да получат дивидент, това стана ясно след проведеното Общо събрание на акционерното дружество. Компанията...
Свързват го с Цветан Василев, в КЗК няма информация за смяна на собственика Има ли нов акционер в БТК? Това се пита българската общественост след ред...
Инвестирах в ЦСКА, защото това е успешна европейска марка, казва Галин Михайлов