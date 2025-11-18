Чешки милиардер влиза сред най-големите акционери в TotalEnergies

Френската TotalEnergies обяви, че чешката компания EPH, контролирана от чешкия милиардер Даниел Кретински, ще придобие 50% от мащабна платформа за производство и съхранение на електроенергия. Сделката ще направи Кретински един от най-значимите инвеститори във френския енергиен концерн - ход, който демонстрира активната му експанзия в европейската енергетика.

EPH срещу акции в TotalEnergies за 5,1 млрд. евро

Според официалното съобщение на компанията, EPH ще получи акции на TotalEnergies на стойност 5,1 млрд. евро, равняващи се на 4,1% от капитала на френския енергиен гигант. Това представлява частична размяна на активи, която гарантира на Кретински дългосрочен дял и влияние в стратегически сектор, доминиран досега от големи държави и корпорации.

EPH, която е 94% собственост на Кретински, постепенно се утвърждава като една от водещите частни енергийни групи в Европа.

Газ, биомаса и батерии с общ капацитет над 14 GW

Платформата включва електроцентрали на газ и биомаса, както и системи за батерийно съхранение. Активите са разположени във Франция, Италия, Ирландия, Нидерландия и Великобритания, като част от проектите все още се изграждат. Общата мощност над 14 гигавата превръща общото начинание в ключов играч на пазара на преходна енергия в Европа.

Управлението ще се осъществява чрез съвместна компания, с която TotalEnergies и EPH ще координират инвестициите и присъствието си на ключови електроенергийни пазари.

TotalEnergies ускорява трансформацията си към електричество

Енергийната група подчертава, че сделката напълно съответства на стратегията ѝ да укрепи позициите си на европейските пазари на електроенергия. След години на фокус върху нефт и газ, TotalEnergies се ориентира към по-чисти и гъвкави мощности, способни да покриват растящото търсене на индустрии като центрове за данни и дигитални услуги.

Новото партньорство показва, че в енергийния преход важен фактор остава балансът между зелени технологии и надеждни мощности, а Кретински продължава да се позиционира в ядрото на европейската енергийна политика.

