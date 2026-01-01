Богатите прехвърлят парите си изключително в една държава

През последните две години Швейцария отново се утвърждава като предпочитано убежище за големите пари. Частните банки в страната усещат осезаем приток на клиенти от Азия, а зад кулисите се разгръща нова вълна на прехвърляне на богатства към алпийската държава. В центъра на този процес са ултрабогати фамилии, които търсят защита на активите си в несигурна глобална среда.

Азиатските милиони търсят сигурно пристанище

Швейцарските частни банки разширяват екипите си, обслужващи клиенти от Азия, след отчетлив ръст на препоръките и директните запитвания от региона. Банкерите отчитат засилен интерес от страна на азиатски фамилни офиси и ултрабогати клиенти, които все по-често пренасочват значителни средства към Швейцария. Основният мотив е търсенето на стабилност и по-преки, персонализирани отношения с финансовите институции, далеч от политически и регулаторни сътресения в родните им държави.

Пари, регистрирани в Швейцария, дори когато собствениците живеят другаде

Все по-често клиентите настояват активите им да бъдат юридически регистрирани и съхранявани именно в Швейцария, дори когато те самите живеят и работят извън страната. Особено търсени са дългосрочните фондове за управление на богатство и възможността за съхранение на физическо злато в швейцарски трезори. Това затвърждава традиционния образ на страната като сигурно убежище за капитали, където правилата са ясни, а рискът – минимизиран.

Швейцария остава световен шампион по офшорно богатство

Въпреки годините на натиск върху банковата тайна и прогнозите, че ролята на страната ще отслабне, Швейцария запазва водещото си място в глобалната финансова система. През 2024 г. тя остава най-големият световен център за офшорно богатство с активи под управление за 2,74 трилиона долара, изпреварвайки конкуренти като Хонконг и Сингапур. Макар двата азиатски финансови хъба да растат по-бързо, те все по-често се превръщат в междинна спирка – значителна част от средствата, привлечени там, в крайна сметка се насочват към Швейцария.

Банкерите свързват тази тенденция и с нарастващата геополитическа несигурност след 2019 г., която кара богатите клиенти да разпределят активите си между Азия и Европа и допълнително укрепва позицията на Швейцария като глобален финансов център.

