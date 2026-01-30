Европейските борси тръгнаха нагоре в края на седмицата

Основните европейски фондови индекси започнаха търговията в петък с повишения, като инвеститорите продължават внимателно да следят развитието на международните отношения и корпоративните финансови отчети, предаде Си Ен Би Си.

Общоевропейският индекс STOXX Europe 600 се повиши с 1,84 пункта, или 0,30 на сто, до ниво от 608,98 пункта. Водещите пазари в еврозоната също отчетоха ръстове, като в Париж CAC 40 нарасна с 20,68 пункта, или 0,26 на сто, до 8092,04 пункта, а германският DAX се повиши със 173,31 пункта, или 0,71 на сто, до 24 482,77 пункта.

По-умерено беше движението в Лондон, където FTSE 100 се покачи с 6,76 пункта, или 0,07 на сто, до 10 178,52 пункта. Италианският FTSE MIB добави 293,56 пункта, или 0,65 на сто, достигайки 45 369,16 пункта, докато испанският IBEX 35 отчете един от най-силните ръстове за деня – с 151,70 пункта, или 0,86 на сто, до 17 741,40 пункта.

Изминалата седмица беше наситена с корпоративни отчети в Европа, като в петък се очаква по-спокойна търговия, преди новата вълна от финансови резултати на компании, планирани за следващата седмица.

Сред по-отчетливите движения изпъкнаха акциите на германския производител на спортни стоки Adidas, които поскъпнаха с 4,2 на сто. Поскъпването дойде след публикувана късно снощи актуализация на финансовите резултати на компанията, според която приходите, коригирани за валутни ефекти, са нараснали с 13 на сто през 2025 г. и са достигнали рекордните 24,8 млрд. евро, или 29,6 млрд. долара.

